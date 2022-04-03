"Я багато спілкувався з багатьма гравцями, які грали в олімпійській, національній збірній, і в принципі дуже добре з ними спілкувалися. Але єдиний із росіян, хто мені зателефонував – це Ігор Скляров, який нині живе в Америці, Чикаго. Його дружина – відома гімнастка і вони працюють там давно, він у великому шоці. Після спілкування зі своїми одноклубниками, друзями з Росії, він потім казав, що це більше Північна Корея, ніж Росія.

Михайличенко: Ми реально не маємо можливості грати, але в України великий шанс потрапити на ЧС-2022

Для нього це дуже боляче. Вони, певно, розуміють, що зі мною спілкуватися не бажано. Не буду більше говорити ні імен, ні прізвищ, бо вони вже не мають їх. Прізвища та імена у людей, а у тварин – немає. Ой, тварини можуть образитися, що їх порівняли з росіянами", – поділився Михайличенко у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, триває вже 39-й день війни, яку розв'язали росіяни проти України. Успіхів вони не зазнали – окупанти вже звільняють північний напрямок, а на інших їхні напади продовжують стримувати ЗСУ.

"Українці – велика нація": Олексій Михайличенко – про віру в нашу перемогу і єдиний матч, який переглянув у час війни