"Сьогодні ситуація є такою, що нам дали зелене світло від УЄФА на проведення дуже великої кількості товариських ігор у Європі, і на цій підставі наші українські футболісти отримали дозвіл на від'їзд за кордон. Вони зможуть виїхати через три дні, і ми одразу, разом із тренерським штабом та всіма українськими футболістами, вирушимо до Стамбула.

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На жаль, не буде багатьох бразильських гравців – більшість із них відмовляється. Прибудуть тільки, можливо, Марлон та Ісмаїлі. У Туреччині починаємо грати: 13 квітня зустрічаємося з Бешикташем, 19-го – з Фенербахче, потім Севілья, Хайдук (Спліт), ПСЖ, Лаціо.



Усі гроші, які ми заробимо на цих матчах, відправлятимемо в Україну – для допомоги українцям, дітям. Наразі це головне, чим ми можемо допомогти. Як сказав президент нашого клубу Рінат Ахметов, "настане час, коли ми відбудуємо Україну та інвестуватимемо всі свої сили й кошти, щоб Україна відновилася і стала сильною та процвітаючою країною". Я з цим цілковито погоджуюся і також переконаний, що так буде", – поділився Срна у коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, раніше Динамо усім складом виїхало за кордон, де буде проводити товариські матчі зі збором коштів на підтримку України. Кияни розпочнуть своє благодійне турне поєдинком проти польської Легії.

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