"Було важко, адже ти не можеш туди (в Херсон, – прим.) приїхати, обійняти своїх рідних. Але згодом я зрозумів, що від мене може бути набагато більше користі тут, аніж в Україні. Важко, боляче, бо ніхто не очікував, що таке станеться у 21 столітті. Але що є, то є. Україна все одно переможе – це сто відсотків.

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Чому аукціон? Я думаю, що будь-якій людині, яка захоче віддати якісь гроші фонду, буде приємно отримати у відповідь якусь футболку.

Я дуже хотів би, щоб мої батьки виїхали, але вони повинні самі вирішити, що вони готові до цього. Мій батько сказав, що нікуди не поїде. Я говорив мамі, але вона сказала, що не поїде без чоловіка та сина.

У перші 20 днів я спав погано. Засинав о 3-4 годині ночі. Потім із лікарем поговорили, він мені дав пігулки для сну. З ними нормально засинаю. Але завжди у телефоні, дивлюся, спокійно чи ні. Тому важкувато", – цитує Коваленка Reuters.

Нагадаємо, Віктор родом з Херсона, який з початку березня перебуває під контролем російських військ.

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