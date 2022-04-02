Луческу – про товариські матчі Динамо: "Усі пропонують, але потрібен час, щоб про все домовитись"
Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував "відрядження" Динамо до Бухареста.
"Подивимось, з ким ми зіграємо. У нас є деякі пропозиції, однак вони ще не затверджені. Я не знав, що команду випустять з країни.
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Все в порядку. Збираємо команду і подивимось. Я не знаю, з ким ми будемо грати. Ми будемо тренуватись тут, а потім подивимось, яких суперників знайдемо. Усі пропонують, але потрібен час, щоб про все домовитись. Поки що мені треба побачити гравців", – цитує Луческу AS.
Нагадаємо, останнім часом "біло-сині", за винятком легіонерів та Сергія Сидорчука, який вчетверте став батьком, перебували на заході України. У найближчі два місяці Динамо планує зіграти товариські матчі з іменитими клубами Європи – Барселоною, ПСЖ, Міланом тощо.
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