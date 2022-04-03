"Наш тренер з фізичної підготовки Костянтин Владленович Голуб нарешті вирвався з російського полону і тепер у перебуває у безпеці.

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Він провів у підвалі приватного будинку під Києвом 37 діб і щоденно був на межі життя та смерті. Про російських мародерів з автоматами, про 13 отворів в його будинку від снарядів, про вбивства орками домашніх тварин та багато інших реалій цієї жахливої війни він згодом розповість сам", – повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, українці вже 39-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу. Напередодні ЗСУ повністю звільнили Київську область.

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