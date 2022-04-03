"В Шахтарі мені підтвердили, що клуб подав аналогічну заяву. Це питання вирішує Мінспорту та Вадим Гутцайт. УАФ тут ні до чого.

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Шахтар розраховує отримати ідентичний спеціальний дозвіл для своїх гравців. Після Динамо сперечатися з цим неможливо. У Шахтарі мені також сказали, що є попередня домовленість з деякими європейськими клубами та клубами зі США та Канади", – сказав журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше Динамо отримало дозвіл на виїзд за кордон – кияни планують провести декілька спарингів з іменитими європейськими клубами, а зароблені кошти відправити на потреби України.

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