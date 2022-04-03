Шахтар подав заяву на спецдозвіл для виїзду за кордон – є домовленість про спаринги з клубами Європи, США та Канади
Донецький клуб за прикладом Динамо намагається вирватися з України, аби провести низку товариських матчів.
"В Шахтарі мені підтвердили, що клуб подав аналогічну заяву. Це питання вирішує Мінспорту та Вадим Гутцайт. УАФ тут ні до чого.
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Шахтар розраховує отримати ідентичний спеціальний дозвіл для своїх гравців. Після Динамо сперечатися з цим неможливо. У Шахтарі мені також сказали, що є попередня домовленість з деякими європейськими клубами та клубами зі США та Канади", – сказав журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, раніше Динамо отримало дозвіл на виїзд за кордон – кияни планують провести декілька спарингів з іменитими європейськими клубами, а зароблені кошти відправити на потреби України.
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