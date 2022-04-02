У скрутний для України час на допомогу українському суддівському цеху прийдуть співвітчизники Лучано Лучі.

Напередодні у Мукачево відбулася зустріч голови Комітету арбітрів Лучано Лучі з суддями та спостерігачами чемпіонату України, які наразі перебувають на Закарпатті, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У нараді взяли участь арбітр ФІФА Микола Балакін, арбітр УПЛ Ярослав Козик, асистенти арбітра УПЛ Євген Петраков та Дмитро Оганесян, спостерігач УПЛ Костянтин Труханов та асистент арбітра Першої ліги Сергій Наскалов. Серед іншого особливу увагу приділили українським суддям. Лучі уточнював місце знаходження та умови, в яких вони перебувають в умовах війни (це стосується тих, хто наразі проживає у Херсоні, Чернігові та Харкові). Було складено список із 45 арбітрів, які найбільше потребують допомоги.

Голова Комітету повідомив, що італійські судді зібрали солідну суму для допомоги своїм українським колегам. Найближчим часом гроші передадуть в Україну.

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