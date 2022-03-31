Динамо отримало дозвіл вивезти за кордон навіть своїх українських гравців і працівників. Журналіст Сергій Болотніков очікує різних реакцій, і далеко не всі будуть позитивними.

"Маю цікаву інформацію. Завтра (1 квітня) Динамо повним складом покине Україну. Клуб якимось чином отримав спецдозвіл від Міністерства спорту. Судячи з усього, Динамо пояснить такий вчинок бажанням зіграти товарняки, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

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Але за неофіційною інформацією, мотивація Динамо дещо інша. Кажуть, клуб хоче таким чином вивезти гравців для продажу. Як відомо, ФІФА дозволила українським гравцям переходити в інші клуби поза межами трансферного вікна. Але насправді терміни обмежені – до 7 квітня. Тому Динамо і поспішає. Бо можна було дочекатися, коли динамівські гравці збірної отримають такий спецдозвіл, але це станеться плюс-мінус за місяць.

Якщо це все справді відбудеться, то стане вибухом Точки-У в нашому футболі. Чому лише Динамо отримало дозвіл? Що буде, якщо іншим клубам теж дозволять? Чим футболісти кращі за інших українців, яким це заборонено? Що залишиться від Динамо після розпродажу? І навіщо Суркіси терміново перетворюють свої активи на гроші? Це такий кінець Динамо? Дуже багато небезпечних питань. Але відповіді дізнаємось дуже скоро", – написав Болотніков у Facebook.

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