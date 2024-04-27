Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про підготовчий матч Реала перед виїздом до Мюнхена. Вже 30 травня мадридці зустрінуться з Баварією у рамках півфіналу Ліги чемпіонів, тож у поєдинку з Сосьєдадом преса очікувала на ротацію. Особливу увагу приділили воротарській позиції – Кепу обіцяли віддячити за належну працю в резерві, поставивши у старт.

Так воно і сталося. Лунін вперше за 16 матчів залишився у запасі. Там же опинились Кроос, Вінісіус, Беллінгем, Камавінга, Вальверде, Рюдігер і Васкес. Тим не менш, резерв Реала виглядав достатньо грізно, аби прибити Сосьєдад на його полі.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.

Будь на стороні переможців вже сьогодні! HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

І навіть в такому складі мадридці не стали напружуватись. До перерви підопічні Карло Анчелотті завдали всього два удари по воротах, однак перший з них завершився голом! Його провів Гюлер, який на 29-й хвилині замкнув простріл Карвахаля. 0:1!

Таким чином, Арда відзначився у своєму дебютному матчі в основі Реала. Він зробив це у віці 19 років і 61 дня – тільки Родріго Гоес оформив таке досягнення у молодшому віці. Зате турок перевершив Беллінгема.

Другий удар мадридців теж міг стати результативним. Його метрів з 30-ти завдав Чуамені, який цілив у лівий нижній, однак Реміро парирував. Це був останній момент "вершкових" у основний час – по перерві гості мали тільки два заблокованих постріли. Вихід Вінісіуса, Вальверде та Камавінги гру не оживив.

Реал Сосьєдад був значно активнішим. Підопічні Іманола Альгуасіла навіть забили два голи! Перший стався на 32-й хвилині внаслідок обрізки Чуамені після стику з Барренечеа – баски підхопили м'яч і розігнали контратаку, в завершенні якої Кубо прошив Кепу з лінії штрафного. Втім, взяття воріт не зарахували через фол проти Чуамені.

Другий гол стався на 73-й хвилин після дальнього удару Меріно. М'яч рикошетом від захисників прилетів до ніг Оярсабаля, якому залишилось переграти Кепу з близької відстані. Щастю "Аноети" заважив офсайд у Мікеля. Рахунок не змінився.

Сосьєдад міг забивати і з гри. Зокрема, на 15-й хвилині Кубо прийняв проникний пас і стріляв з правого краю штрафного (Кепа парирував). На 28-й з дистанції стріляв Туррієнтес (над дев'яткою), а лонгшот Оярсабаля на 31-й летів у правий нижній – Кепа дістав.

По перерві класну нагоду змарнував все той же Туррієнтес, який підхопив відскок від Мілітао та бахнув "шведою" з лінії карного майданчика. Сфера летіла під праву стійку, однак Кепа знову врятував Мадрид. На 80-й же Оярсабаль міг перекидувати Кепу, але не вийшло – м'яч зачепив Рюдігера.

Реал міг покарати на останніх секундах вриванням Камавінги в штрафний. Від другого гола басків врятував Реміро, але від поразки він не врятував. Підопічні Карло Анчелотті святкують мінімальну перемогу й доводять відрив від Барселони до 14 очок. До кінця чемпіонату залишились п'ять турів.

Кращий за будь-який гол: ідеальний тріпл Облака та драма ціною у мрію