"Чи отримував якусь підтримку від колег з Росії? Ні. І в цьому я не бачу нічого дивного. Адже ні для кого не секрет, що російська пропаганда за багато років настільки затьмарила людям свідомість, що вони від неї просто очманіли. Тема України стала на федеральних каналах чи не найголовнішою, спрямованою на промивання мізків.

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А коли тобі з дня у день, та ще й з ранку до ночі розповідають неймовірні за своїм примітивізмом та абсурдністю вигадки, то рано чи пізно в них починаєш вірити. Це щось на кшталт відомого прислів’я "Вода камінь точить". Особливий цинізм у пропаганді спостерігається останніх вісім років – він і зомбував майже все населення Росії.

Саме тому ніхто із колишніх суперників з цієї країни мені не телефонував і не слав смс-повідомлень. До того ж існуючий режим на росії зараз такий, що всі залякані. Про що можна говорити, коли за вживання слова "війна" людині світить до п’ятнадцяти років ув’язнення. А про мітинги я взагалі мовчу: варто лише комусь просто вийти на площу – і можна відразу ж потрапити до автозаку", – поділився Ковалець у інтерв'ю UA-Футбол.

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