"Чи відпустить Шахтар гравців на Олімпіаду? Подивимось. Я не знаю, чи потрапимо ми в ЛЧ, чи будемо грати у кваліфікації. Взагалі не знаю.

Звичайно, ми завжди йдемо назустріч збірній, у такій ситуації це найважливіше. Але зараз я нічого не можу сказати. Треба дивитися, коли буде Олімпіада, коли кваліфікація ЛЧ. Поговорити з тренером збірної, з нашим тренером, шукати спільну мову. Зараз відпускаємо, потім не відпускаємо... Треба по-людськи сісти і ухвалити рішення, яке буде корисне для обох сторін.

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Ротань прийде і попросить футболістів? Гаразд, а якщо у нас кваліфікація ЛЧ? Якщо ми відпускаємо Криськіва, Бондаренка, Судакова, то хто у нас буде грати? Ми маємо все переглянути – кваліфікація, дати, графіки.

Ротань – дуже хороший хлопець, і я впевнений, що ми знайдемо спільну мову. Все можливо. Найперше у нас в голові – допомогти збірній і собі. Ротань нормальна людина, ми нормальні. Компроміс знайдемо.

Якщо Ротань прийде просити 6 футболістів, а з них 5 – основні в Шахтарі. Нам грати у кваліфікації ЛЧ, за яку ми рік працюємо під ракетами і шахедами. Тоді треба знайти спільну мову. Збірна України – це благо. Треба поважати перший вихід на Олімпіаду. Ми будемо вболівати за Україну і пишатися, що наші футболісти будуть там допомагати.

Ротань ще не звертався до нас. У нього вистачає своїх проблем, у нас своїх. Ще півтора місяці чемпіонату, потім буде час поговорити", – резюмував Срна в інтерв'ю KDK.

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