Шахтар запевнив, що перебування генерального директора Сергія Палкіна у Австрії під час воєнного стану є цілком законним.

"Виїзд генерального директора Шахтаря узгоджений з Міністерством молоді та спорту України і з Державною прикордонною службою України.

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Метою візиту Палкіна С. А. є відвідання Генеральної асамблеї Асоціації європейських клубів у Відні 28-29 березня та обговорення питання надання допомоги Україні. Окрім того, обговорювались питання проведення благодійних матчів за участю першої команди.

На сьогодні результат – це виділення Асоціацією європейських клубів допомоги Україні в розмірі 1 млн євро. Також досягнуто домовленості з низкою європейських клубів щодо проведення у квітні-травні благодійних товариських матчів. Перемовини з клубами тривають. Дозвіл на виїзд є тимчасовим – до 9 квітня 2022 року. Палкін С. А. планує повернутися в Україну до 7 квітня 2022 року", – Tribuna цитує відповідь Шахтаря.

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