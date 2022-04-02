"В Україні війна вже триває вісім років, з 2014 року. Я тоді працював тренером Дніпра і ми з футболістами постійно їздили на передову та допомагали нашим воїнам, бо тоді взагалі нічого не було.

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Завдяки нашим військовим нам вдалося тоді зупинити війну та звільнити більшу частину територій. Зона ОРДЛО все одно залишилася. Це ніяк не давало нам спокою і рано чи пізно мало вибухнути. Так і вийшло. Не хочуть нам "брати" дати спокою. Вони самі не живуть та іншим не дають. Мене це вражає. Маючи таку велику територію та надра вони не живуть, а виживають.

Ми маємо нарощувати наш військовий потенціал, не давати їм ніде спуску. Рано чи пізно вони підуть звідси. Я вже прожив життя і такої єдності нашої нації, як зараз, ніколи не бачив. Про це мріяли мої батьки. Я щасливий, що я дожив до того часу, коли Україна має націю. Рано чи пізно ми все одно переможемо. Усіх нас вони не знищать", – сказав Маркевич у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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