"Я перебував у Бразилії 24 лютого з моєю дружиною та дітьми. Шок був не передати яким великим – у Юлії сім'я, близькі та друзі в Україні, як і у мене. Звичайно, ми дуже непокоїмося за них.

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Востаннє ми були в Україні у січні. Після закінчення сезону в Китаї 8 чи 9 січня ми з дружиною прилетіли до України, де зустріли мій день народження 15 січня. До Бразилії ми прилетіли 20 січня. З того часу я був у Бразилії, новина про війну застала нас на моїй батьківщині.

Найперше зателефонував футболістам Дніпра, які мені дуже допомогли адаптуватися в Україні – Кравченку, Ротаню. З Федецьким списалися в інтернеті. Зрозуміло, оскільки ми добре спілкувалися сім'ями, списувалась і Юля з дівчатами. Для неї це особливо важко. По-перше, вона жінка і все сприймає близько до серця. Дуже нелегко спостерігати за тим, що відбувається, коли у тебе близькі в Україні. Мама і батько Юлії все ще в Україні, вона сильно переживає за них. Вони поки що виїхати не можуть.

Війна стала справжнім потрясінням. Коли я побачив, як ракети та бомби скидаються на Україну, це довго не лягало в голові. Вмирають безневинні діти, ворог бомбить шпиталі, пологові будинки. Наші друзі змушені ночувати у бомбосховищах, дружини з дітьми залишають країну. На це все боляче дивитись", – сказав Матеус у коментарі FanDay.

Нагадаємо, українці вже 37-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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