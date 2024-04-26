Реал Сосьєдад у рамках 33-го туру іспанської Прімери 2023/24 приймає мадридський Реал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 33-го туру Ла Ліги 2023/24 між Реал Сосьєдадом і мадридським Реалом розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Андрій Лунін, як і прогнозували іспанські ЗМІ, залишився у запасі – Карло Анчелотті провів ротацію, економлячи сили перед виїздом у Мюнхен.

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У старті зіграє Кепа. Таким чином, обірвалася 16-матчева серія потраплянь українці в основу Реала. Склад Сосьєдада буде оголошено за годину.

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