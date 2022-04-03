"Ми реально не маємо можливості грати, але така ситуація, що у нас великий шанс потрапити на чемпіонат світу.

Луческу закликає надати Україні пряму путівку на ЧС-2022

Якщо суспільство прийме таке рішення, це буде перемога здорового глузду.

На сьогодні не тільки ми потребуємо уваги світу, а й світ потребує нашої уваги. Це більше за футбольними мірками, але я гадаю, що буде добре, якщо збірна України буде на чемпіонаті світу. Навіть більше не з футбольної точки зору, а політичної, моральної, психологічної", – сказав Михайличенко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, серед футбольної громадськості все частіше лунають заклики надати команді Олександра Петракова пряму путівку на чемпіонат світу. Наразі футбольні організації офіційно цього не розглядають. Відтак, півфінальний матч плей-офф збірної України проти Шотландії перенесли на червень, тріумфатор пари гратиме з Уельсом за вихід на Мундіаль.

Результати жеребкування ЧС-2022 – Україна дізналася суперників, цікава група і шанси на чвертьфінал у найкращій сітці