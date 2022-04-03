Напередодні віце-президент Металіста Євген Красніков заявив, що 32-річний екс-захисник Зеніта був би радий повернутися в національну команду, останній матч за яку провів у 2018 році. Загалом у синьо-жовтій футболці Ракицький зіграв 54 матчі та забив 4 голи.

Красніков сватає Ракицького в збірну України: "У нас немає центрального захисника з такими характеристиками"

"Ракицький у збірній Україні? Жодних сентиментів до нього немає, і я проти нього взагалі. Але давай абстрагуємося від усього. А чи потрібен футболіст Ракицький?

У матчі Шахтаря проти Баварії був вирок йому як футболісту (вочевидь, мова йде про поєдинок 2015 року і 7:0 на користь мюнхенців – прим. "Футбол 24"). Він не просто регресує, а перекладає свою відповідальність на інших. Із захисних функцій у нього що залишилося? Фактура і все, нічого більше.

Він у найкращі свої роки був хорошим футболістом, щоб грати лівого центрального у схемі з трьома центрбеками, але так не трапилося. А зараз що? Так, пас лишився. Цей пас, завдяки якому свого часу Барселона навіть дивилася на нього, це правда. Але сьогодні тільки з пасом і нулем захисних функцій (реальним нулем) – нащо?" – підсумував Роберто Моралес в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, нещодавно Ярослав Ракицький розірвав контракт із Зенітом, який був розрахований до 30 червня. Колишній захисник Шахтаря виступав у Росії останні 3 роки, а зараз тренується з Металістом.

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