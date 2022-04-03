"Те, що почалося 24 лютого, дуже важко переживати. Особливо важко було у перші дні. Практично неможливо було переключитися на роботу – голову повернуто в інший бік, у бік від футболу.

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Ми були на зборах. І тут мені зателефонувала дружина та розповіла, що росіяни бомблять Київ. Дружина разом з дитиною мешкали у Чернігові – по суті, це рідне для мене місто. На мої запитання по телефону як справи, син відповідав: "Йдуть бої. Ходили до бомбосховища". Це було страшно чути від п'ятирічного сина. Сім'я була у місті приблизно 10 днів від початку вторгнення. Спочатку не було куди їхати, потім боялися самої дороги, казали, що вона замінована.

Останньою краплею став вибух у сусідньому будинку після того, як у нього влучила ракета з літака. Вони дуже злякалися, особливо син – йому досі сниться, як ракета падає на місто. Того ж дня мені зателефонував Денис Безбородько, він знав, що моя сім'я ще у Чернігові, і запропонував допомогу з виїздом, за що я йому дуже вдячний. Адже поки мої були у цій небезпечній зоні, я дуже переживав. Потім ще багато інших людей допомагали дістатись дружині із сином до Латвії. І Максим Імереков прийняв у Вінниці, а наші друзі з Бельгії допомагали доїхати з-за кордону до аеропорту Варшави", – сказав Філіппов у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Чернігів зазнає бомбардувань із першого дня війни. Взяти його російським терористам досі не вдалось, їхні плани тотально провалюються.

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