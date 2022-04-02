Нападник Фуенлабради Роман Зозуля відзвітував про закупівлю чергової гуманітарної допомоги та знову підкреслив різницю між українцями та росіянами.

"На цих фото ще 100 захищених життів. Каски та броніки для наших героїв. Здається, що українські волонтери вже розмели всі європейські магазини з військовою амуніцією, але нас це не зупиняє – для наших захисників ми знайдемо все необхідне в будь-якому куточку планети.

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Згуртованість українців викликає захоплення і заздрість у всього світу. Українець – це гордість і сила, рашист – ганьба і приниження для цілих поколінь", – написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, наші воїни гідно обороняють країну з 24 лютого, коли Росія почала підлий наступ на території України. Роман же активно закуповує гуманітарну допомогу для народу України.

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