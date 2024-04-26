Іспанський захисник Ерік Гарсія може стати головною фігурою в проєкті Жирони перед Лігою чемпіонів.

Жирона хоче викупити Еріка Гарсію в Барселони, повідомляє Relevo. Центральний захисник проводить сезон в команді на правах оренди. У контракті немає права викупу, тому доведеться торгуватися з Барселоною.

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За інформацією джерела, Жирона готова викласти за Гарсію 15-20 мільйонів євро. Цим приданням Жирона поб'є трансферний рекорд клубу, який зараз належить Довбику (7,75 млн євро).

У клубі готові на все, щоб зберегти Еріка перед Лігою чемпіонів. Якщо не вдасться домовитися про викуп, Жирона спробує організувати хоча б повторну оренду.

Ерік Гарсія став основним центрбеком сенсаційної команди Мічела, яка посідає третє місце в Прімері. Барса зацікавлена в Алейші Гарсії та може шантажувати Жирону зустрічним трансфером.