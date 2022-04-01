Головний тренер збірної України вкотре підкреслив свою ненависть до агресорів і висловив сподівання, що наші країни ніколи не будуть мати нічого спільного.

"Родина сказала мені їхати на захід України, але я відмовився. Сказав: "Я з Києва, не можу поїхати". Не думав, що це буде правильно, оскільки люди повинні захищатися, а я не можу тікати. Я вважав, якщо вони прийдуть до Києва, я візьму зброю і захищатиму своє місто. Мені 64 роки, але нічого, нормально. Думаю, що я міг би знищити двох-трьох ворогів.

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Це ненависть, а не звичайна злість. Люди ненавидять тих, хто вдирається на їхню землю. Треба заспокоїтися, але зараз є лише ненависть. Вони розділили наші країни на роки. Росіяни нам не брати, це орда.

Хотів піти в тероборону. Мені сказали: "Вам потрібно підписати контракт, і хтось візьме командування над вами". Потім додали: "Я вас знаю, це буде дуже складно. Вам це не потрібно, ви не така людина". Мені ще й 64 роки, розумієте?

Матч між Україною і Росією? Я б не хотів, щоб це сталося, поки я живий. Не хочу тиснути руку цим хлопцям… Ми повинні побудувати велику стіну і зробити все, що можна зробити, щоб від них відокремитися.

Моя дружина не може витримати обстрілів і вибухів, тому о 8 вечора йде у сховище з собакою. Я залишаюсь у квартирі. Було б краще воювати з кимось, якби я міг", – розповів Олександр Васильович в інтерв'ю The Guardian.

Нагадаємо, підопічні Петракова у червні повинні зіграти матч плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 проти Шотландії. Гра мала відбутися 24 березня, але через воєнні дії зустріч перенесли.

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