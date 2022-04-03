"Чорнобиль. 2021 рік. Дуже вражаюче. За мною "Помаранчевий ліс", де радіація дуже висока. Очевидно, небезпека для вашого життя.

"У цій війні немає правил": Левченко вкотре намагається звернути увагу світу на катастрофу Маріуполя

Російським солдатам командири наказали рити там окопи, що призводило до жахливих наслідків. Як сильно треба ненавидіти власний народ?", – дивується Левченко у своєму твіттері.

Зауважимо, що цей "геніальний" задум вже серйозно вдарив по російським військам. Повідомлялось, що вже є 1 померлий від променевої хвороби, а ще близько сотні були шпиталізовані з ознаками хвороби, яку спричинила радіація.

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