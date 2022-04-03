"Як сильно треба ненавидіти власний народ?": Левченко здивований окопам росіян поблизу Чорнобиля
Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко висловився щодо дивного вчинку російських загарбників, які додумались копати окопи біля Чорнобиля.
"Чорнобиль. 2021 рік. Дуже вражаюче. За мною "Помаранчевий ліс", де радіація дуже висока. Очевидно, небезпека для вашого життя.
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Російським солдатам командири наказали рити там окопи, що призводило до жахливих наслідків. Як сильно треба ненавидіти власний народ?", – дивується Левченко у своєму твіттері.
Зауважимо, що цей "геніальний" задум вже серйозно вдарив по російським військам. Повідомлялось, що вже є 1 померлий від променевої хвороби, а ще близько сотні були шпиталізовані з ознаками хвороби, яку спричинила радіація.
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