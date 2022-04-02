"Були складнощі, але на той момент були й інші проблеми – Фонсека не бачив його у команді. До того ж Зеніт – серйозний клуб, який грає в ЛЧ. Але коли питання стало ребром, людина розірвала контракт. До того ж дуже серйозний контракт, я знаю. Він розірвав його і поїхав. Зараз він навчає молодь і перебуває у чудовій формі.

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Я розмовляв із ним. Він хоче грати у футбол. Він не каже цього, але був би дуже радий, якби його викликали до збірної. Мені також цього хотілося б. За футбольними якостями та досконалими вчинками він заслужив на це. Це вже питання до головного тренера, як він бачить", – поділився Красніков у інтерв'ю Циганик Live.

Нагадаємо, Ярослав виступав у Росії з січня 2019-го. Нещодавно Ракицький розірвав контракт із Зенітом, але його сім'я продовжує мешкати в Санкт-Петербурзі. Додамо, що у 2019 році захисник оголосив про завершення виступів за збірну України.

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