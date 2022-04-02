Солістка гурту Go_A Катерина Павленко виступить перед матчем Ювентуса та Інтера, повідомляє офіційний сайт змагань. Разом з українкою заспіває італійка Гайя, вони виконають пісню Джона Леннона "Imagine".

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Очільник Серії А Лоренцо Казіні подякував клубам за пропаганду миру й підтримку українців, які воюють з російськими окупантами. "Я обрав пісню "Imagine" за універсальний текст, це гімн надії, якої сьогодні навчають у школах, щоб наблизити дітей до цінностей миру, братерства та толерантності.

Ми сподіваємось, що цей заклик миру почує кожен у світі, що це нагадує про основи спорту. Хочу подякувати Гайї та Катерині за прийняття запрошення та ентузіазм. Катерина прибуде прямо з України, і, сподіваюсь, вона зможе залишитись в Італії на якийсь час", – сказав Казіні.

У 31-му турі капітани усіх команд одягнуть пов'язки з написом "мир", а під час матчів будуть демонструватись графіки з відповідним закликом. Поєдинок Ювентуса й Інтера відбудеться 3 квітня о 21.45.

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