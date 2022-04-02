Гравці Полісся відмовились від значної частини зарплати та перерахували гроші на потреби ЗСУ
Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев розповів, як його клуб допоміг українській армії у боротьбі з російськими окупантами.
"24 лютого Росія при максимальному сприянні диктаторського білоруського режиму напала на Україну. Загарбницька війна проти нашої країни і нашого народу, проти усіх демократичних цінностей та свобод застала команду Полісся на міжнародних зборах в Туреччині.
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Ми терміново перервали свої тренувальні та підготовчі плани і включились у ряди волонтерського фронту. Всі наші гравці, спортивні функціонери на період військових дій відмовились від значної частини заробітної плати і перерахували всі зібрані кошти на потреби захисту країни.
Нашими силами були зібрані та направлені в гарячі точки України тонни гуманітарних вантажів. У складний період кожен на своєму місці повинен робити максимум для перемоги країни. І футбольний клуб Полісся – не виключення", – зазначив Калітвінцев у коментарі офіційному сайту Полісся.
Додамо, що клуб допомагає не лише фінансами – директор Полісся долучився до теротиріальної оборони, взявши зброю до рук.
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