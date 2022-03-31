Журналіст Ігор Циганик розкрив деталі роботи "гірників" на спеціальному трансферному ринку, який відкритий для гравців з чемпіонату України.

Донеччани не продаватимуть молодих легіонерів під час війни, повідомив журналіст в етері Циганик Live з посиланням на слова Даріо Срни.

Тете офіційно перейшов з Шахтаря у Ліон

Деяких іноземних футболістів клуб все ж збирається відпустити, щоб "вони не постраждали від цієї ситуації". Натомість жоден молодий українець не буде проданий. Після перемоги України Шахтар будуватиме команду на молодих гравцях.

Нагадаємо, звитягу над російськими орками наближають наші захисники, які мужньо відстоюють кожен клаптик України. Західні партнери ж санкціями й зброєю сприяють краху путінського режиму.

Росія напала на Україну: Шахтар продовжує втрачати гравців, Зінченко звернувся до Лєвандовскі (LIVE)