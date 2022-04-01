"Вони телефонують мені і просять берегти себе, кажуть, що не витримають, якщо мене вб’ють.

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Говорять про те, що я залишаюсь в небезпечній зоні. Але тут легше. Мені було б складніше там, де вони. У більшості гравців батьки залишились в Україні. Вони переймаються", – сказав Петраков в інтерв'ю The Guardian.

Нагадаємо, підопічні Петракова у червні повинні зіграти матч плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 проти Шотландії. Гра мала відбутися 24 березня, але через воєнні дії зустріч перенесли.

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