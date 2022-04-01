Зінченко допоміг влаштуватися в Ман Сіті українцю, який вирішив втекти з Росії
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко прийняв співвітчизника в Англії.
Хавбек Андрій Кравчук отримав дозвіл тренуватися з командою "містян" U-23 до кінця сезону, інформує Mirror.
Зінченко став трансферною ціллю Вест Хема – Манчестер Сіті вже повісив на українця величенький цінник
Українець розірвав контракт з московським Торпедо відразу після воєнного вторгнення Росії на наші території. Кравчук вийшов на Зінченка, якого знав ще з дитячих занять в академії Шахтаря. Гравець Манчестер Сіті відразу підтримав земляка і домовився з клубом про тимчасовий прихисток.
Нагадаємо, АПЛ заборонила підписувати "футболістів-біженців" посеред сезону, однак тренуватися і брати участь у товариських матчах їм можна.
Росія напала на Україну: Шахтар продовжує втрачати гравців, Зінченко звернувся до Лєвандовскі (LIVE)