Хавбек Андрій Кравчук отримав дозвіл тренуватися з командою "містян" U-23 до кінця сезону, інформує Mirror.

Зінченко став трансферною ціллю Вест Хема – Манчестер Сіті вже повісив на українця величенький цінник

Українець розірвав контракт з московським Торпедо відразу після воєнного вторгнення Росії на наші території. Кравчук вийшов на Зінченка, якого знав ще з дитячих занять в академії Шахтаря. Гравець Манчестер Сіті відразу підтримав земляка і домовився з клубом про тимчасовий прихисток.

Нагадаємо, АПЛ заборонила підписувати "футболістів-біженців" посеред сезону, однак тренуватися і брати участь у товариських матчах їм можна.

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