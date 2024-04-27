Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп запевнив, що його команда буде боротися до кінця за титул чемпіона Англії.

"Я б не став оцінювати наш сезон зараз. Я не в тому настрої, щоб здаватися і викидати білий прапор. Нам просто потрібно подбати про себе і переконатися, що ми граємо краще.

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Я впевнений, що Арсенал і Сіті розглядають це як перегони двох коней, навіть якщо публічно говорять про інше. Не думаю, що це станеться (суперники втратять очки), але якщо так трапиться, ми повинні цим скористатися, повинні вигравати наші матчі.

У команді ніхто не здався, нам просто потрібно бути реалістами", – цитує Клоппа ESPN.

Нагадаємо, у Ліверпуля 74 бали, Арсенал має – 77, а Манчестер Сіті – 76. У команди Гвардіоли є гра в запасі.

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