Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже чотирнадцята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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23:40. Росія може покинути європейський футбол – керівництво УЄФА вже думає над безстроковим баном агресора. Окупанти тим часом розглядають варіант членства в Азійській конфедерації. Хоча кому вони там потрібні...

23:00. Легіонер Ворскли Амілкар Коджові розповів англійській пресі, як тікав з України. Довелося йти пішки, угорські прикордонники хотіли нажитися, а врятували хорвати.

22:15. Роман Абрамович уникає серйозніших санкцій через участь у переговорах. Як писав The Wall Street Journal, сам Володимир Зеленський попросив Джо Байдена не накладати на олігарха нових санкцій. Щоправда, Абрамовича нібито отруїли на перемовинах – він тимчасово втратив зір.

За інформацією The Times, Зеленський передав через Абрамовича записку Путіну з умовами миру. Але бункерний терорист обурився і передав власника Челсі: "Скажи йому, що я їх знищу".

21:50. Мірча Луческу пояснив, чому покинув Україну після нападу Росії. Хоча раніше він казав, що не боягуз, щоб тікати.

21:20. Динамо U-19 все ж зіграє в Юнацькій лізі УЄФА. Матч проти Спортінга відбудеться 7 квітня в Бухаресті.

20:25. "Як і всі, я навіть не міг подумати, що доживу до такого. У мене багато родичів у Росії, мама там народилася. Якби мама дожила до такого, то померла б першого ж дня вторгнення. Я не бачу жодної логіки у діях росіян. Просто винищують країну, народ, вбивають людей", – щемливі слова екстренера Металіста Ігоря Рахаєва.

20:00. Колишній легіонер Динамо і Шахтаря мітингує в Берліні з українським прапором. Еммануелю Окодуві – респект.