Лестер здобув пряму путівку в англійську Прем'єр-лігу через рік після вильоту.

За пряму путівку з Чемпіоншипу в АПЛ боролися три команди – Лестер, Іпсвіч та Лідс. Останній програв Квінз Парк Рейнджерс (0:4) у 45 турі.

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Таким чином, Лестер, який має 94 очки і перебуває на першій сходинці у турнірній таблиці Чемпіншипу, гарантував собі вихід в АПЛ. "Лисицям" навіть не довелося виходити на поле, щоб забезпечити собі вихід в АПЛ, оскільки Лідс, який програв за тур до кінця чемпіонату, вже ніяк не витіснить їх з топ-2.

Лідс наразі залишився на другій сходинці з 90 балами, а Іпсвіч – третій з 89 пунктами, але має ще дві гри у запасі. Саме "трактористи" та "павичі" боротимуться за другу путівку.

Лестер вилетів з англійської Прем'єр-ліги за підсумками кампанії 2022/23, посівши 18 місце. Нагадаємо, що "лисиці" сенсаційно вигравали титул чемпіона Англії у сезоні 2015/16.

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