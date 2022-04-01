Воєнні дії в Маріуполі, який героїчно тримається під навалою путінської орди, зачепили і колишнього бомбардира Шахтаря. Його житло, по суті, зруйноване.

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"Ось що залишилося від будинку, в якому я жив. Це просто пизд*ць", – написав Матвєєв в Instagram, прикріпивши відео. Помітно, що від будинку залишилася одна назва, а під час зйомки чути постріли – бої у місті тривають.

Нагадаємо, Олег Матвєєв народився в Росії. Виступав за Шахтар з 1992-го по 1995-й і з 1996-го по 2000 рік. Став найкращим бомбардиром чемпіонату України 1996/97 (21 гол), кілька разів здобув срібні медалі першості, а також виграв Кубок України.

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