"Для мене не було якоюсь несподіванкою те, що Вернидуб вступив до тероборони. Знаю Миколайовича, він завжди за свою землю, за свою країну порве всіх. Якщо треба буде взяти зброю до рук, я готовий.

Вернидуб воює у гарячій точці на півдні України, сини тренера пішли в тероборону

У перші дні в мене було дуже сильне бажання. Але розумію, що без досвіду я там багато не допоможу, і звідси я можу зробити набагато більше. Але якщо потрібно, я би пішов", – розповів Харатін у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Вернидуб ще 28 лютого ухвалив рішення вступити до Збройних сил України і пройшов відповідну підготовку. Журналіст Михайло Співаковський повідомляв, що Юрій Миколайович наразі перебуває в одній із гарячих точок на південному напрямку військових дій.

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