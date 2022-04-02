Вінгер Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко отримав символічну нагороду від свого клубу.

"Молотки" визначили автора найкращого гола команди у березні. Ним став 32-річний українець з шедевром у ворота Астон Вілли.

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Андрій у матчі 29-го туру АПЛ вийшов на заміну на 52-й хвилині, а вже за кілька миттєвостей красиво розписався у воротах візаві, розпочавши відлік голів у зустрічі.

There could only be one winner…



March’s @SkyeCloudLTD Goal of the Month goes to @Yarmolenko_7! pic.twitter.com/AMcAw5JXcF — West Ham United (@WestHam) April 2, 2022

Цього сезону Ярмоленко провів 25 неповних матчів у всіх турнірах. У них він відзначився трьома голами й стількома ж результативними передачами. Зараз його Вест Хем йде 8-м у турнірній таблиці АПЛ.

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