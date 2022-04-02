Рашистська худоба нищить все, що трапляється на її шляху.

Захисник Кривбаса Андрій Мостовий поділився кадрами знищеного окупантами будинку. Жахливі кадри варварства рашистської біомаси гравець опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, підписавши фото іронічним "Наш дом асвабаділі".

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Нагадаємо, Мостовий перейшов у Кривбас у липні 2021 року і встиг зіграти за криворіжців у 12 матчах (результативними діями не відзначався). До цього він 5 років захищав кольори чернігівської Десни.

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