Захисник Кривбаса показав, як "асвабаділі" його дiм – вражаючі кадри
11:18 - Читать на русском
Рашистська худоба нищить все, що трапляється на її шляху.
Захисник Кривбаса Андрій Мостовий поділився кадрами знищеного окупантами будинку. Жахливі кадри варварства рашистської біомаси гравець опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, підписавши фото іронічним "Наш дом асвабаділі".
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Нагадаємо, Мостовий перейшов у Кривбас у липні 2021 року і встиг зіграти за криворіжців у 12 матчах (результативними діями не відзначався). До цього він 5 років захищав кольори чернігівської Десни.
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