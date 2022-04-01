Як відомо, форвард Ганзи Данило Сікан вирішив допомогти ЗСУ і виставив свою медаль переможця чемпіонату світу U-20 на аукціон для World Sports For Ukraine.

Сікан виставив на аукціон медаль чемпіона світу

Фанати німецького клубу достойно оцінили жест українця і вирішили зробити все, аби залишити медаль у Сікана. За інформацією офіційного сайту Ганзи, вболівальники об'єднались і звернулись до керівництва клубу, аби мати можливість разом перевершити кінцеву пропозицію за вищезгаданий лот. Ганза вже створила спеціальний рахунок, на який може перерахувати кошти будь-який прихильник клубу.

Якщо вдасться зібрати суму, за яку можна буде придбати медаль на аукціоні, нагороду планують повернути Сікану або віддати її у музей Ганзи. Якщо ж, у кінцевому підсумку, коштів для цього не вистачить – гроші підуть на допомогу українським біженцям у Ростоку.

Нагадаємо, стартова ціна лоту – 7500 доларів. Торги вже розпочались – наразі за медаль пропонують 8100 умовних одиниць. Аукціон триватиме до 6 квітня. Придбати медаль можна за посиланням.

До слова, раніше свою нагороду переможця Кубка УЄФА пустив з молотка наставник Вереса Юрій Вірт – 220 тисяч гривень відправили на потреби ЗСУ.

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