Керівний орган світового футболу не взяв до уваги прохання української сторони, навіть не включивши питання щодо виключення РФС до порядку денного на засіданні Конгресу ФІФА.

Андрій Кузьменко – посол України в Катарі – був спостерігачем на засіданні Конгресу ФІФА, яке відбулося в Досі 31 березня. Представник України заявив, що росіян потрібно виключити з ФІФА через злочинні дії, які агресори вчиняють на нашій землі.

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"Росіяни вчинили злочини. Це справжній терор, вони порушили всі міжнародні цивілізовані норми. На мою думку, їх потрібно виключити з організації", – цитує Кузьменка ABC з посиланням на Al Jazeera.

На жаль, ФІФА не взяла до уваги заяву посла. Питання про виключення РФС навіть не розглядали, хоча членство одразу трьох країн було призупинено.

Нагадаємо, Україна ще зберігає шанси вийти на чемпіонат світу, адже матч плей-офф проти Шотландії перенесли на червень, а переможець зіграє з Уельсом. А от жеребкування фінальної стадії ЧС-2022 відбудеться вже сьогодні, 1 квітня. Початок церемонії – о 19:00 за Києвом.

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