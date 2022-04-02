Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло не хоче мати нічого спільного з Росією і її гнилою пресою.

Раніше титулований фахівець без проблем спілкувався з російськими ЗМІ, але зараз щось пішло не так.

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Кореспондент федерального каналу Матч ТВ ледве вийшов на телефонний зв'язок з Капелло і хотів почути аналіз жеребкування групового етапу ЧС. Відповідь 75-річного італійця була короткою: "Я не спілкуюсь з російськими журналістами". Дон Фабіо вирішив не пояснювати різку зміну ставлення до представників країни-агресора.

Нагадаємо, що Капелло очолював збірну Росії з 2012 по 2015 роки. Команда виходила на ЧС-2014, де вилетіла на стадії групового етапу.

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