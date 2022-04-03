"Я грав у Маріуполі 2 роки. Коли приїхав у місто, воно було сірим, не дуже гарним. Але за той час, поки я там жив, місто розквітло на очах.

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Коли я бачу, що зробили з Маріуполем, стискається горло. Я не можу повірити, що так можна було вчинити – просто знищити місто. Воно настільки розвивалось: відкривались кафе, різний бізнес, зробили льодову арену, побудували парки. А те, що ми бачимо зараз – це просто... У тих, хто це зробив, немає ніякої людяності.

Знайомі розповідають, що коли тільки починались бомбардування, вони просто закривались у ванній і думали, що це минеться через декілька днів. Але потім, коли розуміли, що це скоро не закінчиться, намагались покинути Маріуполь. І найстрашніше, що людей не випускали з міста і просто розстрілювали. Це просто жах. Це страшно уявити", – цитує Федорчука офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, Валерій захищав кольори Маріуполя з 2018 по 2020 роки – у 49 матчах він забив 4 голи.

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