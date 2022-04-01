Зоря може припинити існування, – Циганик
Відомий український журналіст Ігор Циганик поділився думками щодо майбутнього луганського клубу.
"Певний період часу це був бізнес-проект. Наразі заробляти гроші буде дуже складно. Витрачати свої кошти...
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Я не впевнений, що керівництво Зорі захоче інвестувати свої гроші. Величезні гроші для того, щоб піднімати цей футбол.
Тому я не виключаю, що Зоря може припинити своє існування. Я думаю, що багато клубів можуть зникнути. Але нічого, з'являться нові. А ті люди, які зберегли любов до футболу, нікуди не підуть. І це буде головна перемога", – заявив Циганик у програмі "Циганик Live".
Нагадаємо, раніше з футбольної карти України зник легендарний кримський клуб Таврія-Сімферополь.
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