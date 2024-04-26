Циганков отримав офіційний вердикт на матч Ла Ліги – Довбик знову "самотній"
Жирона остаточно визначилась щодо кількості українців, які будуть доступні на матч 33-го туру Ла Ліги проти Лас-Пальмаса.
Віктор Циганков оговтався від травми і потрапив у заявку з 20 гравців, повідомила прес-служба каталонського клубу.
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Півзахисник пропустив 2 тури чемпіонату, в яких Жирона програла Атлетіко (1:3) і розгромила Кадіс (4:1). Ян Коуту також готовий допомогти команді – латераль був під питанням через пошкодження голови, яке отримав у зіткненні з партнером на тренуванні. Натомість Артем Довбик залишається безальтернативним варіантом на вістрі атаки, бо 37-річний Крістіан Стуані досі недоступний.
Наступна гра для Жирони – виїзд до Лас-Пальмаса 27 квітня. Підопічні Мічела ще мають шанс забрати друге місце у Барселони, до якої всього 2 очки.
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