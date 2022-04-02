Чемпіонат Фінляндії 2022, 1-й тур

Сейнайокі – ХІФК – 2:1

Голи: Олійник, 86, (пен.), Вольштинскі, 90+1 – Піпе, 75, (пен.)

КуПС – Інтер Турку – 2:1

Голи: Ікауньєкс, 5, Біспо, 38 – Руксі, 14

Сейнайокі вирвав перемогу над ХІФКом. Голи забивались виключно у другій половині. Піпе на 75 хвилині вивів ХІФК вперед ударом з пенальті, однак Олійник на 86 хвилині відновив статус-кво ударом з позначки, а Вольштинскі в компенсований час приніс перемогу для Сейнайокі у першому турі чемпіонату. Олійник окрім голу записав до свого пасиву жовту картку в першому таймі.

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КуПС вирвав перемогу над Інтером Турку. Ікауньєкс на 5 хвилині вивів господарів вперед. Руксі вирівняв становище, але Біспо ще до перерви оформив перемогу. За КуПС дебютував Сітчінава, вийшовши на 71 хвилині, але результативними діями не відзначився.

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