"У Маріуполі люди помирають від спраги та холоду – це геноцид. Найжахливіше те, що ми не можемо доставити туди нашу допомогу і не можемо евакуювати людей, тому що російські війська продовжують обстрілювати та блокувати наші гуманітарні колони.

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Група СКМ обов’язково пред’явить позов до Російської Федерації з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані військовою агресією. Я впевнений, що Україна вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі. Поки що всі наші зусилля зосереджені на єдиному важливому – допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити, полегшити їхні біль і страждання.

Зеленський демонструє справжню пристрасть і професіоналізм у виконанні свого конституційного обов’язку захищати Україну, її суверенітет та відновлювати територіальну цілісність. Наша спільна мета – вільна, незалежна, соборна, демократична та європейська Україна", – заявив Ахметов у коментарі Bloomberg.

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