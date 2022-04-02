Півзахисник дніпрян Білл, який на правах оренди виступає за Спорт Ресіфі, емоційно прокоментував свій перший гол за нову команду.

"Я багато разів у молитвах просив цього гола у Бога... Я не хочу плакати... Я поїхав через війну.

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Це дуже важко, адже ми залишили наш дім заради мрії, а тепер мали покинути це. Це так сумно.

Я просив у Бога цей гол, адже хотів присвятити його моїм одноклубникам та всім українцям, які живуть у цій важкій ситуації. Дякую Богу, що дав мені гол в цей момент", – сказав Білл у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, у першому матчі фіналу Кубка Північного Сходу між Спорт Ресіфі та Форталезою господарі пропустили на 85-й хвилині, однак завдяки голу Білла у доданий час врятували нічию (1:1) і шанси на загальний успіх. Матч-відповідь відбудеться 4 квітня.

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