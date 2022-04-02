Вінгер СК Дніпро-1 присвятив дебютний гол за Спорт Ресіфі українцям – бразилець не стримав сліз, коли говорив про війну
Півзахисник дніпрян Білл, який на правах оренди виступає за Спорт Ресіфі, емоційно прокоментував свій перший гол за нову команду.
"Я багато разів у молитвах просив цього гола у Бога... Я не хочу плакати... Я поїхав через війну.
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Це дуже важко, адже ми залишили наш дім заради мрії, а тепер мали покинути це. Це так сумно.
Я просив у Бога цей гол, адже хотів присвятити його моїм одноклубникам та всім українцям, які живуть у цій важкій ситуації. Дякую Богу, що дав мені гол в цей момент", – сказав Білл у післяматчевому коментарі.
Нагадаємо, у першому матчі фіналу Кубка Північного Сходу між Спорт Ресіфі та Форталезою господарі пропустили на 85-й хвилині, однак завдяки голу Білла у доданий час врятували нічию (1:1) і шанси на загальний успіх. Матч-відповідь відбудеться 4 квітня.
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