"Ватний тарган" сидить у Росії і ретранслює маячню телевізора про велику армію і захоплення України упродовж найближчого часу. Рустам Худжамов дав гідну відсіч Рафаїлову в коментарях.

"Де ви всі були, коли 8 років обстрілювали Донбас?" – Рафаїлов пробив дно, закликавши Україну скласти зброю

"Який же смердючий, вусатий під**ас... Хай розкаже краще, де гроші, які мали бути виплачені за єврокубки команді, коли це створіння там працювало. І це випадковість, що гроші до команди не дійшли, а квартири на росії у цього х*йла з’явились?" – написав Худжамов.

Нагадаємо, Рафаїлов покинув Зорю 26 березня 2020 року через розбіжності із власником клубу Євгеном Геллером. Після цього він емігрував у Росію, де й проживає і зараз.

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