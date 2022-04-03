Ультрас Дніпра грають у футбол під час перерви на службі: відео дня
06:00 - Читать на русском
Футбол був, є і буде фактором об'єднання у непрості часи. Війна з російськими терористами – не виняток.
Україна продовжує стояти завдяки мужнім діям наших оборонців, зокрема і територіальної оборони, до якої з перших днів повномасштабної війни приєдналось чимало охочих.
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Зокрема, участь в захисті Дніпра беруть ультрас колишнього однойменного клубу міста. У вільний від служби час вони навіть встигли пограти у футбол.
Варто зауважити, що відео, опубліковане у Twitter, швидко стало популярним у соцмережі.
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