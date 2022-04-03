Футбол був, є і буде фактором об'єднання у непрості часи. Війна з російськими терористами – не виняток.

Україна продовжує стояти завдяки мужнім діям наших оборонців, зокрема і територіальної оборони, до якої з перших днів повномасштабної війни приєдналось чимало охочих.

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Зокрема, участь в захисті Дніпра беруть ультрас колишнього однойменного клубу міста. У вільний від служби час вони навіть встигли пограти у футбол.

Old school Dnipro Ultras playing some football in some down time from their Territorial Defence shifts pic.twitter.com/sDPRTDFTXl — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 2, 2022

Варто зауважити, що відео, опубліковане у Twitter, швидко стало популярним у соцмережі.

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