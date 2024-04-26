Виконавчий комітет УАФ на своєму засіданні 26 квітня ухвалив рішення щодо припинення повноважень усього складу Комітету з етики та чесної гри УАФ, який очолював Франческо Баранка, повідомляє офіційний сайт організації.

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Новим головою Комітету призначено Андрія Давиденка, якому було доручено підготувати та надати президенту УАФ пропозиції щодо кількісного та персонального складу, повноважень, обов'язків та функцій комітету.

Нагадаємо, Давиденко очолює Службу внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань УАФ. 38-річний фахівець багато років працював у правоохоронних органах та має досвід співпраці з УАФ у питаннях боротьби з впливом на результати футбольних матчів.

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