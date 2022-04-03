У сусідній країні продовжують пробивати дно. По-іншому те, що відбулося під час поєдинку Борусія Дортмунд – РБ Лейпциг (1:4), складно назвати.

Вже на 13-й хвилині трансляцію матчу було припинено. Відповідно, російські телеглядачі недовго мали змогу насолоджуватися якісним футболом.

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"На жаль, ми повинні перерватися, перервати нашу трансляцію з незалежних від нас причин. Прийнято вважати, що футбол – поза політикою, але в німецькій Бундеслізі, на жаль, не завжди дотримуються цього правила. Прошу вибачення, ми перериваємо трансляцію", – заявив коментатор поєдинку, який показували на російському Матч ТВ. Трансляцію, до слова, більше не відновили.

Справа в тому, що у кадри регулярно потрапляли рекламні написи "Stop War" та "Stand with Ukraine". Вочевидь, на Росії звичну для усіх підтримку мирних людей вважають політичною акцією.

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