Ще один легіонер з УПЛ знайшов собі новий клуб.

Захисник Львова Енес Махмутовіч перейшов до ЦСКА, повідомляє офіційний сайт болгарської команди.

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Умови угоди 24-річного оборонця з болгарським клубом не розголошуються, однак Transfermarkt зазначає, що люксембуржець виступатиме за ЦСКА на правах оренди до 30 червня 2022 року. Енес зміг приєднатись до нової команди згідно зі спеціальним дозволом ФІФА.

Нагадаємо, Махмутовіч перейшов у Львів у серпні 2020 року з англійського Мідлсбро. У поточному сезоні провів за "містян" 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. В його доробку 20 матчів за національну команду Люксембурга. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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