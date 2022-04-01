Головний тренер збірної України Олександр Петраков сподівається організувати товариські матчі з іменитими суперниками і зібрати гроші для ЗСУ,

УАФ намагається домовитися з УЄФА щодо проведення тренувального збору на території Великобританії. Петраков хотів би зіграти проти МЮ, Ман Сіті, Арсенала, а виручені кошти передати на потреби ЗСУ.

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"Ми могли б зіграти, наприклад, на Вемблі проти лондонського клубу. Це може бути хороша показова гра, подяка для української армії, а також підготовча робота до гри із Шотландією.

Ми повинні грати, тому що без підготовчих матчів буде дуже складно протистояти Шотландії", – заявив Петраков в інтерв'ю The Guardian.

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